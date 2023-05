Lunedì 15 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Quella che era inizialmente una lite familiare tra coniugi è poi degenerata in un atto di ingiustificata violenza, terminato con il danneggiamento di alcune Sae (soluzioni abitative di emergenza allestite dopo il terremoto dell’agosto del 2016) presenti a Cittareale.

La vicenda. Una vicenda che, tra l’altro, ha creato anche un certo disagio e qualche problematica ad alcune persone residenti nei moduli abitativi messi a dimora dopo il terremoto del centro Italia del 24 agosto del 2016 in quanto, almeno temporaneamente, si sono ritrovate con la casetta non fruibile per via del danno patito. Responsabile di questo atto sconsiderato è stato un uomo che risiederebbe, anche lui, in una delle Sae presenti nel nucleo abitativo di emergenza post-sisma realizzato nella piccola frazione di Collicelle di Cittareale.

Da quanto appreso l’uomo, improvvisamente, avrebbe impugnato un bastone con il quale, ha colpito ripetutamente più volte i vetri delle finestre dei moduli abitativi, infrangendoli. In alcuni casi, le bastonate hanno anche causato il danneggiamento delle piccole abitazioni, già di per sé strutturalmente fragili e non così robuste. Il gesto di rabbia e violenza sarebbe scaturito a seguito di una lite familiare, accesa da uno stato di alterazione psico-fisica in cui versava l’uomo, dovuto all’assunzione di alcol.

L'epilogo. Così quella discussione “casalinga” - iniziata tra le mura domestiche intorno alle 19 - ha di fatto innescato una reazione spropositata e incontrollata, finita con un atto di rabbia verso le strutture abitative di emergenza presenti a pochi passi di distanza. Il gesto, ovviamente, non è certo passato inosservato e i residenti nelle immediate vicinanze del modulo abitativo hanno allertato i carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto con una pattuglia di operanti. L’uomo è stato ricondotto alla calma in pochi minuti e fermato dai militari dell’Arma e sul luogo della lite è poi giunto anche altro personale.

Un’azione e un’intemperanza prive di controllo, che è costata al protagonista una denuncia per danneggiamento aggravato, ipotesi di reato cui dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria di Rieti.