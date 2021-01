RIETI - Disagi alla viabilità a causa del maltempo in Sabina, tra smottamenti e frane. Pesanti ripercussioni a iniziare dalla Strada regionale 313 Ternana, la ex statale che collega Passo Corese a Terni, strada che in Sabina può considerarsi la più importante dopo la Salaria: vi transitano veicoli e bus, mezzi pesanti e raccoglie tutti i collegamenti tra paesi, scuole e stazioni ferroviarie. Il traffico si snoda su percorsi alternativi dopo che una frana ha costretto alla chiusura della 313 Ternana da martedì, tra il bivio per la frazione San Luigi (Poggio Mirteto) e il bivio per Gavignano a Galantina, in entrambe le direzioni. L’evento franoso si è verificato al Km 18,050 per un fronte lungo 40 metri e alto 10 metri. L’importante arteria è stata chiusa e il traffico deviato verso Gavignano o Poggio Mirteto paese, in attesa del ripristino in sicurezza della carreggiata interessata dalla frana. Tanti i disagi lamentati da chi abitualmente percorreva la 313 anche per andare a prendere il treno alla stazione di Poggio Mirteto dai paesi a monte del centro mirtense o in auto o con i bus costretti ora a percorsi alternativi più lunghi.

Il territorio

Altra situazione critica si registra a Magliano Sabina, con i residenti costretti a percorrere chilometri in più per andare in direzione Rieti dopo il blocco sulla Strada provinciale 6 Magliano Sabina al km 10,860. Da mercoledì pomeriggio, con un’ordinanza della Provincia di Terni (sotto la cui giurisdizione ricade la strada), uno sbarramento impedisce la circolazione su entrambi i sensi di marcia. Quello che più preoccupa, memori del passato, sono i tempi di ripristino. Tanti i disagi per i pendolari verso Rieti così come anche per Montebuono e viceversa i quali, per il momento, utilizzano una seconda via che attraversa Calvi dell’Umbria, in località Passatore, per poi rientrare nel Lazio riscendendo sulla stessa strada interrotta, qualche chilometro più avanti della frana, in località Santa Maria della Neve. Anche in questo caso disagi per gli studenti della scuola media dell’omnicomprensivo “Sandro Pertini” di Magliano Sabina che risiedono a Montebuono. A Marcetelli altra situazione critica. «Da 30 anni la provinciale Collegiove-Marcetelli - spiega il sindaco Daniele Raimondi - è chiusa, lasciando come unica via di accesso al nostro centro storico la strada provinciale 29, che a causa del rischio di un crollo di massi non è percorribile a causa di un’ordinanza che, a breve, emetterà la Provincia di Rieti. Insieme al sindaco di Varco ci siamo già attivati e fronteggeremo l’emergenza chiedo con forza di aprire subito un tavolo in prefettura, per l’analisi e per attuare, con un cronoprogramma stringente, quanto deciso sempre in prefettura circa due anni fa ma, purtroppo, rimasto lettera morta». Il tema è stato affrontato ieri in prefettura.

