Meteo, weekend di sole ma poi arriva la pioggia: «Temperature in calo per la perturbazione atlantica»

Sole ovunque e temperature in aumento nel primo weekend di maggio (4 e 5 maggio), ma presto la situazione cambierà e arriverà il maltempo: da lunedì 6 maggio è prevista una perturbazione atlantica in arrivo sulla nostra penisola. Insomma passeremo da temperature nella media a temperature sotto la media del periodo in alcune zone, prima al Nord, poi anche al Centro Sud. Ecco le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni.