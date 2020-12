RIETI - Danni e disagi per il maltempo nel Reatino.

Nel territorio di Poggio Catino, all'altezza del chilometro 18,900 della via Ternana, circolazione stradale interrotta in entrambi i sensi di marcia per la caduta di una pianta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

Tutti all'opera per rimuovere la pianta e ripristinare la normale viabilità.

