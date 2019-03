© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Con grande rammarico ci vediamo costretti a dover interrompere la collaborazione per l’organizzazione dell’edizione 2019 del Rieti Sport Festival». Inizia così la nota a firma di Federico Rinaldi, presidente Alessandro Rinaldi Foundation, e di Riccardo Guerci, presidente Cat Confcommercio Rieti.«Dopo aver abbracciato con entusiasmo un progetto di crescita e di sviluppo della nostra città attraverso lo sport prosegue la nota - un progetto capace di unire e mettere a sistema diverse realtà del nostro territorio portando nel centro storico di Rieti una manifestazione del grande richiamo di pubblico, ad oggi dobbiamo registrare il venir meno di alcuni presupposti imprescindibili.In queste settimane di lavoro e di serrato confronto con l’organizzazione del Rieti Sport Festival abbiamo dovuto constatare divergenze sulle strategie e sui modi attraverso i quali raggiungere le finalità che ci eravamo preposti all’inizio di questo percorso».«In ossequio alla correttezza e alla trasparenza che da sempre ha contraddistinto il nostro impegno in tutte le iniziative in cui siamo stati coinvolti o di cui siamo stati promotori, sia pubbliche che private, riteniamo doveroso questo nostro passo indietro nell’auspicio - conclude la nota - che comunque il Rieti Sport Festival prosegua il suo percorso di crescita per il bene della città di Rieti».