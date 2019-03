Ultimo aggiornamento: 16:08

RIETI - Il team organizzativo del Rieti Sport Festival, in seguito alle dichiarazioni rilasciate sulle testate locali precisa che «il progetto nato 4 anni, ma già in incubazione gli anni precedenti, ha sempre accolto le proposte di collaborazione di tutti, con la chiara volontà dello stesso patron Sergio Battisti e dell'ideatore Stefano Meloccaro, di essere sin da subito inclusivi e aperti a tutte le energie, le idee di associazioni, enti pubblici e privati e singoli imprenditori».«Il Rieti Sport festival - dichiara Battisti - è di tutti e si identifica con un'intera città che è al centro di ogni edizione. Sottolineo che con la Conf Commercio e la AR Foundation, c'è stata solo una dichiarazione d'intenti verbale e non scritta. Quando abbiamo iniziato a concretizzare, perché oltre le chiacchiere, servono concretezza e solidità, abbiamo capito che non andavamo nella stessa direzione. Io ritengo che a prescindere da ogni disponibilità che ripeto accogliamo sempre, servono un impegno preciso e soprattutto il rispetto per il ruolo degli organizzatori che, ad iniziare da Stefano Meloccaro e da tutti gli altri volontari, da 4 anni hanno profuso impegno, sacrificio, e risorse, tra lo scetticismo iniziale di molti che non credevano in questo grande progetto che ha portato in città personaggi importantissimi che hanno dato visibilità a tutto il territorio, ed è l'unica visibilità che il progetto vuole dare».«Il Rieti Sport Festival già in fase organizzativa avanzata - prosegue la nota - sta procedendo speditamente per il grande evento che si terrà, straordinariamente in piazza dal 7 al 16 giugno, nel cuore della città in cui verranno posizionate strutture polivalenti mai installate prima nel centro storico e lo sport come sempre sarà il protagonista».«Ci saranno tutti gli sport – prosegue il patron Battisti - paddle, pallavolo, calcio, basket 3x3, scherma, ping pong, eccezionalmente il volo a vela, biliardino, arti marziali, podismo, ciclismo, e tutte le altre attività sportive operative in provincia. Il Rieti Sport Festival ha creduto fortemente e in tempi non sospetti, nella vocazione sportiva del territorio, una vocazione capace di generare economia e sviluppo».«Il prossimo 30 aprile, si svolgerà la presentazione ufficiale della IV edizione, al Teatro Flavio Vespasiano con il prezioso contributo delle scuole. Ingresso libero», conclude la nota.