RIETI - Ufficializzata la giuria del #cReate Vision, il concorso di idee promosso dalla «Alessandro Rinaldi Foundation» per promuovere la città di Rieti agli Europei di Atletica che si svolgeranno ad agosto a Berlino.



A giudicare i filmati saranno la docente universitaria Anna Bisogno, la giornalista e conduttrice televisiva Maria Concetta Mattei, l’attore Gianmarco Tognazzi, il regista e autore televisivo Duccio Forzano, i giornalisti Mario Bergamini e Marco Fuggetta e il vescovo e il sindaco di Rieti Domenico Pompili e Antonio Cicchetti.



Come già annunciato durante la presentazione della AR Foundation, svoltasi il 12 maggio scorso nella sala consiliare del Comune di Rieti, i giurati dovranno scegliere tra i lavori multimediali inediti che perverranno, quello in grado di rappresentare al meglio, anche fuori dai confini nazionali, le peculiarità e le attrattività della città di Rieti: il filmato vincitore sarà proiettato nella serata dedicata a Rieti a Casa Italia durante gli Europei di Atletica leggera che si terranno a Berlino dal 6 al 12 agosto prossimi.



Il regolamento completo del concorso #cReate Vision, patrocinato dal Comune di Rieti, sarà pubblicato nella giornata di lunedì 21 maggio sul sito della fondazione www.arfoundation.it.

