RIETI - Giovedì 20 dicembre alle 12, presso la sede della Confcommercio Lazio Nord in largo Cairoli 2, si terrà una conferenza stampa durante la quale verranno rese note importanti novità in merito all’edizione 2019 del Rieti Sport Festival. A fare gli onori di casa ci sarà il presidente Leonardo Tosti; illustreranno le novità della quarta edizione Stefano Meloccaro, giornalista e volto di Sky Sport, insieme a Sergio Battisti, grande ideatore e promotore della kermesse sportiva. Da quest’anno al loro fianco ci saranno Riccardo Guerci, presidente Cat Confcommercio e presidente provinciale Fida, e Federico Rinaldi, presidente della Alessandro Rinaldi Foundation, per un’operazione di sistema che vuole regalare alla città un evento straordinario. Porterà il saluto dell’amministrazione comunale di Rieti il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Daniele Sinibaldi. © RIPRODUZIONE RISERVATA