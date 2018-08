RIETI - Durante questa edizione di “Rieti Cuore Piccante” la Alessandro Rinaldi Foundation promuoverà la propria attività in uno stand nella zona di piazza Oberdan. In quello spazio, per tutta la durata della Fiera mondiale del peperoncino, la Ar Foundation si racconterà a tutti coloro che avranno interesse a conoscere i progetti e le iniziative che nella sua breve vita la foundation ha già messo in campo e preparato per la città di Rieti e il suo territorio.



Lo farà con le persone che questo progetto lo hanno pensato e voluto, il presidente Federico Rinaldi e il vice Stefano Pozzovivo, con il sostegno dei soci, che con entusiasmo hanno raccolto la sfida e con la collaborazione fattiva della Fida Lazio Nord (Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione) del presidente Riccardo Guerci. Partendo dall’idea che sta alla base della Ar Foundation, l’obiettivo è fare in modo che Rieti esprima al meglio le sue potenzialità attraverso la collaborazione e la sinergia di tutti gli attori e interpreti della città. Si è voluto cercare, infatti, anche in questa occasione, di coniugare due dei principali punti di forza di questo territorio: l’enogastronomia e lo sport.



Per questo motivo, durante l’ “Aperidono”, l’aperitivo che si terrà tutte le sere da domani fino a domenica prossima dalle 19 alle 21 presso lo stand della Ar Foundation per raccogliere fondi necessari a sostenere le proprie iniziative sociali, istituzionali e promozionali, si potranno incontrare i protagonisti dello sport reatino, non solo quelli di oggi ma anche coloro che hanno dato lustro ai colori della città nel recente passato.



In queste quattro serate, oltre a degustare alcune prelibatezze ideate e realizzate per l’occasione in collaborazione con l’Osteria delle Tre sorelle, sarà possibile incontrare e conversare con i campioni dell’atletica leggera di oggi e del passato, con i giocatori dell’Arieti Rieti Rugby, del Fc Rieti calcio o magari parlare di basket con il presidente della Npc Rieti, Giuseppe Cattani e con i rappresentanti e i campioni del calcio a 5 del Real Rieti del patron Roberto Pietropaoli.

Mercoledì 29 Agosto 2018



