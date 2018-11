IL PROGRAMMA

RIETI - Sabato 24 a partire dalle 9 presso la Sala dei Cordari, in vicolo Arco dei Ciechi a Rieti, si svolgerà il workshop “Comunicare la Sicurezza” organizzato dalla Alessandro Rinaldi Foundation in collaborazione con gli ordini professionali della provincia di Rieti degli Architetti, Avvocati e Ingegneri e con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Rieti e Comune di Rieti, Camera di Commercio di Rieti e Consiglio nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori.A seguito dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia, la Alessandro Rinaldi Foundation ha pensato che potesse essere utile fare un focus su quanto accaduto a due anni da quella tragedia e soprattutto mettere a sistema le esperienze di quanti, a partire da quella terribile notte del 24 agosto del 2016 che ha devastato Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, nella nostra provincia hanno affrontato l’emergenza dai minuti immediatamente successivi, portando soccorso alle popolazione colpite, fino a coloro che si stanno ancora prodigando per ricostruire e far rinascere quei luoghi e quelle comunità.Una pluralità di attori che sono intervenuti, hanno operato e stanno lavorando, anche in contemporanea, in uno scenario paragonabile a quello di guerra con protocolli e modalità a volte diversi e non armonizzati.La Alessandro Rinaldi Foundation ha perciò pensato che potesse essere interessante per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini, che in quelle occasioni sono inermi spettatori, conoscere e avere un quadro, attraverso il racconto dei protagonisti, delle procedure, delle finalità e anche delle problematiche che chi interviene negli scenari crisi si trova ad utilizzare e ad affrontare.Da qui è nata l’idea di questo workshop che sarà una giornata formativa e informativa, rivolta ai professionisti i professionisti dei settori maggiormente interessati dagli sviluppi normativi, comunicativi, progettuali ed economici derivanti dal sisma che si svilupperà in due sessioni suddivise in quattro fasi dove verranno affrontati diversi aspetti della gestione e della soluzione delle crisi: Comunicazione, Gestione dell’emergenza, Post-emergenza e Ricostruzione.Una giornata durante la quale non solo la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa racconteranno la loro esperienza ma anche i vari ordini professionali, quelli degli Avvocati, Architetti e Ingegneri addirittura riconosceranno crediti professionali agli iscritti che parteciperanno, porteranno il loro contributo di conoscenza con l’auspici che quello di sabato sia il primo di una serie di eventi dove promuovere un nuovo modo di promuovere la cultura della sicurezza e la comunicazione di emergenza nella gestione della crisi.Ore 9:00 Registrazione dei partecipantiOre 9:30 Cerimonia di apertura – Saluti delle Autorità Antonio Cicchetti - Sindaco di Rieti, Dott.ssa Giuseppina Reggiani - Prefetto di Rieti, Dott. Antonio Mannoni - Questore di Rieti, Mariano Calisse – Presidente Provincia di Rieti, Claudio Di Berardino – Assessore alla. Ricostruzione della Regione Lazio, Mons. Domenico Pompili - Vescovo di Rieti, Sergio Pirozzi – Presidente Comm.ne Tutela del Territorio, emergenze e grandi rischi, protezione civile e ricostruzione della Regione Lazio.Ore 10:00 RELAZIONE PROTEZIONE CIVILE Dott. Carmelo Tulumello - Capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione LazioDott. Angelo Borrelli – Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Ing. Raffaele Solustri – Consigliere CNI e Membro Commissione Tecnica per la micro-zonazione sismica presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; “Professioni tecniche e Protezione Civile” Arch. Walter Baricchi - Coordinatore “Dipartimento Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile” del Consiglio Nazionale degli Architetti PPCOre11:00 RELAZIONE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Ing. Mauro Caciolai – Comandante del Comando Provinciale VVF di Rieti, Ing. Carlo Metelli – Centro operativo nazionale e servizio delle Comunicazioni CNVVF “Comunicare l’emergenza, comunicare nell’emergenza: strumenti per un approccio inclusivo.” Arch. Stefano Zanut - Direttore del Comando Provinciale VVF di Pordenone e membro “Osservatorio Sicurezza e Soccorso Persone con Esigenze Speciali del CNVVF”Ore 12:00 RELAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA Dott. Adriano De Nardis – Presidente Comitato regionale CRI LazioOre14:00 RELAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI “Semplificazione strutturale delle procedure autorizzative per evitare procedimenti in deroga” Arch. Fabrizio Pistolesi – Segretario Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e Coordinatore del “Dipartimento Semplificazione” “Progetto e Comunicazione nei piani di emergenza inclusivi” Arch. Elisabetta Schiavone - CERPA Italia Onlus - Centro Europeo di Ricerca Promozione dell’Accessibilità; membro “Osservatorio Sicurezza e Soccorso Persone con Esigenze Speciali del CNVVF”Ore 15:00 SALUTO ORDINE DEI MEDICI Dr. Dario Chiriacò - Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rieti Prof. Pierpaolo Sileri - Presidente della “Commissione permanente Igiene e Salute del Senato”Ore16:00 RELAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI “Gli interventi nelle emergenze sismiche: organizzazione e attività”Ing. Patrizia Angeli - Presidente I.P.E. Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le EmergenzeOre 17:00 RELAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI Avv.to Luca Conti – Presidente dell’ordine degli avvocati di Rieti “Il Diritto nelle emergenze”, Prof. Alfonso Celotto – Costituzionalista; Professore Ordinario presso Università degli Studi “Roma Tre”.