Concorso musicale “Ispirazione sonora”, tanti premi e grande soddisfazione per gli alunni della Sisti

RIETI - Lo scorso fine settimana gli alunni della scuola secondaria di primo grado Basilio Sisti hanno partecipato al Concorso Musicale Internazionale Ispirazioni Sonore di Terni ottenendo importanti riconoscimenti e regalando grande soddisfazione alle proprie famiglie e ai propri insegnanti, Paola Patacchiola (clarinetto), Sandro Sacco (flauto traverso), Sara Montani (violino) e Ruggero Russi (pianoforte).

Primo posto per la clarinettista Beatrice Rosatelli e per il pianista Leonardo Ludovisi vincitori altresì di due premi speciali offerti rispettivamente dalla BG France e dalla Casa Editrice Curci, grazie ai quali i due alunni di terza e prima media si sono potuti esibire nel concerto finale dei premiati che ha avuto luogo domenica 7 maggio nella splendida cornice di Palazzo Cesi di Acquasparta (Tr).

Primo premio anche per i violinisti William De Cola e Filippo Vaccaro, per la flautista Flaminia Maria Lallo (prima classificata nella categoria strumenti a fiato tra tutti i partecipanti delle scuole ad indirizzo musicale) e per la pianista Martina Lucioli.

Ottimi punteggi anche per i secondi classificati Davide Di Fazi, Maria Rosati, Giorgio Fagiolo, Manuela Di Rocco della classe di flauto traverso, Nico Blasi e Anna Lattanzi della classe di pianoforte e Viola Maioli della classe di violino. Molta soddisfazione anche per i terzi posti ottenuti da Beatrice Lucandri della classe di clarinetto, Gaia Fedeli e Giulia Guillaume della classe di flauto traverso e Giulia Micacchi della classe di pianoforte. Diploma d’onore al Prof. Sandro Sacco quale insegnante con il maggior numero di allievi premiati.