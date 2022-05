Concorso musicale Paolo Ferro: pioggia di premi per l'Alda Merini

RIETI - L’anno scolastico si avvia alla conclusione e, come sempre, il team dei docenti di strumento dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Alda Merini «è lieto ed orgoglioso di comunicare alcuni dei risultati raggiunti nei concorsi musicali a cui i nostri alunni e le nostre alunne hanno partecipato. Una pioggia di primi premi con i risultati del 3° Concorso Nazionale Musicale “Paolo Ferro” di Scicli, i risultati del quale sono stati annunciati la mattina del 26 Maggio attraverso una diretta Facebook sulla pagina del concorso, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli. Al momento dell’iscrizione, abbiamo optato per la partecipazione in modalità online, utilizzando il supporto della tecnologia che in questi anni di pandemia ci è stata così utile per tentare di annientare le distanze. Attraverso l’esecuzione di brani tratti dai repertori dei singoli strumenti (tra cui brani di Vivaldi, Rota, Joplin, Beethoven, Bach, Schumann, Brouwer, Pernambuco) i nostri alunni e le nostre alunne hanno tenuto alto il nome dell’Istituto, ottenendo i seguenti risultati»:

Classe di violino – prof.ssa Monica Bonanno

seconda media

2° premio Angelucci Matilde punti 94/100

2° premio Rodorigo Sofia punti 93/100

terza media

1° premio Petroni Cecilia punti 95/100

2° premio Mariorenzi Elisa punti 94/100

Classe di flauto – prof. Marco Bruni

seconda media

2° premio Leonetti Serena punti 94/100

2° premio Carillo Miriam punti 93/100

2° premio Dolso Alessia punti 91/100

terza media

2° premio Tavani Clarissa punti 94/100

2° premio Alaimo Samuel punti 93/100

2° premio Vulpiani Francesco punti 91/100

Classe di pianoforte – prof.ssa Jelena Rudika

prima media

1° premio Costa Lorenzo punti 95/100

seconda media

1° premio Marchetti Gaia punti 95/100

2° premio Faraglia Michael punti 93/100

2°premio Costa Lucrezia punti 91/100

2° premio Gira Giulia punti 90/100

2° premio Pennacchini Viola punti 90/100

3° premio Cortegiani Gioia punti 86/100

terza media

3° premio Passalia Federico punti 87/100

Classe di chitarra – prof. Gianmario Troiani

prima media

1° premio Ometto Leonardo punti 99/100

1° premio Bordi Maria Viola punti 98/100

1° premio Valentini Lorenzo punti 97/100

1° premio De Cicco Simone punti 96/100

2° premio Caramignoli Tommaso punti 93/100

2° premio Colantoni Emma punti 91/100

seconda media

1° premio Dell’Uomo D’Arme Miriam punti 99/100

1° premio Battilocchi Luca punti 98/100

1° premio Evangelisti Lavinia punti 95/100

1° premio Bertoni Silvia punti 95/100

terza media

1° premio Consilvio Elena punti 97/100

1° premio Morreale Gaia punti 95/100

In più l’alunna Cecilia Petroni, frequentante la classe terza, suonando il suo violino e partecipando al 6° Concorso Musicale Nazionale “Pietro Egidi” di Viterbo ha ottenuto il Secondo premio con il punteggio 90/100.

«In questo confuso periodo di pensieri e preoccupazioni che arrivano dal mondo, la musica e l’arte rappresentano per i ragazzi un solido appiglio cui appoggiarsi per sperare in un mondo armonioso, nel rispetto dei valori più puri che la musica ci trasmette. I docenti Monica Bonanno (violino), Marco Bruni (flauto), Jelena Rudika (pianoforte) e Gianmario Troiani (chitarra) ringraziano le famiglie per il supporto fornito, i nostri giovani musicisti e musiciste per l’impegno profuso e la dirigente, prof.ssa Irene Di Marco per l’entusiasmo mostrato verso la musica e il suo studio attraverso l’indirizzo musicale».