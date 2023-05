Musica a scuola, l'orchestra dell'IC Spoleto 2 brilla a Pesaro

SPOLETO Terzo posto da incorniciare per l’orchestra dell’Istituto comprensivo Spoleto 2, che a Pesaro ha conquistato il podio della decima edizione del concorso «Giovani in crescendo», sezione Gruppi. I giovani strumentisti della Secondaria Pianciani-Manzoni-Pascoli, unica del territorio ad indirizzo musicale, hanno eseguito due brani (Where is the love e Dance to the death) nella prestigiosa competizione organizzata dall’Orchestra Sinfonica «Rossini» e dal Comune di Pesaro, tornata in presenza dopo gli anni del Covid. Più di 300 i musicisti in gara, provenienti da Campania, Abruzzo, Lazio, Trentino, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Piemonte, Sicilia, Veneto e Marche. Sul palco del Teatro Sperimentale sono saliti più di 40 studenti spoletini, accompagnati dagli insegnanti dei vari gruppi strumento e diretti dal professor Emanuele Giunta. Tra i ragazzi anche un batterista d’eccezione: Emanuele Mariani, che alla Pianciani lavora come collaboratore scolastico ed è stato subito coinvolto nel progetto orchestra promosso dall’Istituto di cui è dirigente il professor Mario Lucidi. Amicizia, formazione e passione, tutto a tempo di musica. Un legame profondo e stimolante, che va oltre il percorso scolastico, come dimostra la presenza di alcuni ex allievi, molti dei quali ora al Conservatorio, che non hanno mai lasciato l’orchestra della scuola media, dove hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi e appassionarsi alla musica per la prima volta. Un gruppo affiatato e spinto da grande entusiasmo, grazie anche alla dedizione degli insegnanti Emanuele Giunta (corno), Andrea Bartoccioli (clarinetto e sax), Marika Di Cesare (chitarra) e Laura Magnani (pianoforte). L’orchestra è così composta: Aurora Alioto, Giulia Crispoldi, Matteo Macis, Emanuele Marchetta, Letizia Spitella, Margherita Succhielli, Filippo Trombettoni, Beatrice Granelli, Martina Piernera (corno); Riccardo Agostini, Riccardo Beddoni, Riccardo Ciani, Virginia Deli, Virginia Falzone, Benedetta Giusepponi, Zheliezna Anastasiia Gramaccia, Filippo La Valle, Thoian Vaglio (chitarra); Costanza Del Gallo, Santiago Giaccio Rivarola, Lorenzo Marchesi, Alessandro Marchetta, Marco Gallinella, Caterina Carlini, Martina Tinarelli (clarinetto); Azzurra Giovannelli Bosi, Francesco Manni, Alessandro Sollitto (sassofono); Yasmin Arsalane, Pierlorenzo Bussotti, Filippo Rosati, Filippo De Moraes, Michela Di Palma, Mariaeva Felici, Angelica Gioacchini, Carlotta Maria Thuhue Manili, Gaya Rossetti, Ester Lorena Santangelo, Gabriele Catese (pianoforte); Eduard Buqai (flauto), Giovanni Pompilio (tromba), Martina Politi (violino), Emanuele Mariani (batteria).