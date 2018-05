RIETI - L’Indirizzo musicale dell’I.C. Minervini-Sisti di Rieti, per il terzo anno consecutivo, vince al Concorso musicale internazionale di Tarquinia (VT) con l’alunno Emanuele Orsini della classe di flauto traverso guidata dal prof. Sandro Sacco, ottenendo il Primo premio assoluto nella categoria flauto. Medesimo risultato ottenuto per tre anni di seguito, presso il Concorso musicale nazionale di Città di Castello (PG) e l’anno scorso presso il concorso musicale Gian Galeazzo Visconti di Roma. Da rilevare che il giovane Orsini lo scorso aprile è risultato vincitore assoluto al prestigioso Concorso nazionale “Amilcare Zanella”, organizzato dal Comune di Monticelli d’Ongina (Piacenza), in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano e riservato agli studenti dei conservatori di musica e istituti superiori di studi musicali.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA