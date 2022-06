Gli studenti dell'Alda Merini si fanno onore al concorso “Giovani in musica”: ecco tutti i risultati

RIETI - L’anno scolastico si è ormai concluso, ma non si concludono le gioie per gli alunni e le alunne del corso musicale dell’Istituto Comprensivo Alda Merini. A dimostrazione che il buon lavoro svolto porta sempre a raccogliere gustosi frutti, ecco i risultati dell’ultimo concorso a cui i ragazzi di strumento hanno partecipato, il Concorso “Giovani in musica “ di Urbana (Padova).

«Visti gli ottimi risultati dei precedenti due concorsi a cui abbiamo partecipato è proprio il caso di dire: “Non c’è due senza tre!”».

Ecco i risultati, pieni di ottimi riconoscimenti individuali…

Classe di violino – professoressa Monica Bonanno

Seconda media

1° premio Sofia Rodorigo punti 96/100

2° premio Matilde Angelucci punti 94/100

Terza media

1° premio Cecilia Petroni punti 97/100

1° premio Elisa Mariorenzi punti 95/100

Classe di flauto – professor Marco Bruni

Seconda media

2° premio Miriam Carillo punti 92/100

2° premio Alessia Dolso punti 91/100

Terza media

2° premio Francesco Vulpiani punti 92/100

Classe di pianoforte – professoressa Jelena Rudika

Prima media

2° premio Lorenzo Costa punti 94/100

2° premio Elisa Paciucci punti 92/100

2° premio Barbara Francesca Sperati punti 90/100

3° premio Anita Blasi punti 89/100

3° premio Christella Leano punti 88/100

3° premio Gabriele Passalia punti 86/100

2° premio Ensemble tastiere punti 92/100

Seconda media

1° premio Gaia Marchetti punti 95/100

Terza media

1° premio Federico Passalia punti 96/100

Classe di chitarra – prof. Gianmario Troiani

Prima media

1° premio assoluto Leonardo Ometto punti 98/100

1° premio Maria Viola Bordi punti 97/100

2° premio Simone De Cicco punti 93/100

3° premio Tommaso Caramignoli punti 86/100

Diploma di merito Emma Colantoni punti 82/100

Seconda media

1° premio assoluto Miriam Dell’Uomo D’Arme punti 99/100

1° premio Luca Battilocchi punti 95/100

2° premio Lavinia Evangelisti punti 94/100

2° premio Silvia Bertoni punti 92/100

Terza media

1° premio assoluto Elena Consilvio punti 100/100

1° premio Gaia Morreale punti 96/100

I docenti di strumento dell’indirizzo musicale dell’Istituto Alda Merini chiudono l’anno con grande soddisfazione, fieri dei traguardi raggiunti dai propri allievi, che come sempre ringraziamo per la passione con cui ci seguono. Porgendo un caloroso in bocca al lupo agli studenti delle classi terze in vista degli esami di fine ciclo, salutiamo tutte le famiglie e il dirigente scolastico professoressa Irene Di Marco.