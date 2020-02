© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In questi giorni, nel Comune di Marcetelli, si stanno concludendo i lavori presso la sede comunale, che prevedono la riqualificazione energetica e il cappotto termico, per ottenere una migliore efficienza in termini energetici della stessa.L'efficientamento energetico è un insieme di operazioni che permettono di contenere i consumi energetici, ottimizzando il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni. In altri termini, si tratta di un insieme di pratiche che permettono di sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale, riducendo i livelli di consumo, tagliando gli sprechi e ottimizzando l'uso delle fonti di approvvigionamento e di impiego dell'energia.L'efficientamento mira a conseguire il medesimo risultato in termini produttivi, ma con minori livelli di consumo. L'obiettivo è un'allocazione dell'energia migliore, con un miglior consumo che comporta anche un risparmio a livello di costi e un miglioramento dell'impatto ambientale.