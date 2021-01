Masso pericolante minaccia la Provinciale 29 e costringe all'isolamento Marcetelli, una roccia caduta sulla Provinciale La Foresta

RIETI - Si cerca di trovare una soluzione alla criticità venutasi a creare nel territorio del Comune di Marcetelli lungo la Provinciale 29 per un enorme masso pericolante e incombente sulla strada di oltre 200 tonnellate che mette a rischio la pubblica incolumità. Ieri, al termine di un sopralluogo da parte degli artificieri dell'Esercito provenienti da Roma, per motivi di sicurezza è stato deciso di non far brillare l'enorme monolite.

La strada risulta chiusa al traffico dall'altezza del bivio per Marcetelli al termine del sopralluogo effettuato nell'immediatezza dei fatti dal sindaco Daniele Raimondi e dai tecnici provinciali unitamente ai carabinieri e ai vigili del fuoco per una criticità che poi ha coinvolto pure la Prefettura di Rieti. Intanto la necessaria l'interruzione della viabilità sulla Sp29 ha causato non pochi disagi al piccolo comune di Marcetelli.

Ora all'esito di un ulteriore sopralluogo da parte di tecnici ed esperti si deciderà come procedere per l'eliminazione dell'enorme masso che minaccia la sede stradale oltre ad una risoluzione del problema idrogeologico venutosi a creare con un'ampia frana.

Masso sulla provinciale La Foresta. Un grosso masso - ma di proporzioni ben differenti - è caduto sulla strada provinciale La Foresta-Castelfranco-Vazia in un tratto in curva. Il monolite distaccatosi dalla parete sovrastante è caduto sulla strada senza fortunatamente causare danni a cose o persone.

