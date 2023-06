Mercoledì 28 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Marcetelli e Rieti vivono giorni di profondo dolore per la scomparsa di Martina Ventura, 26 anni, morta domenica mattina in un violento incidente stradale lungo via della Pisana, a Roma. Il paese natale dove era conosciutissima e la città in cui abitava con la mamma e la sorella si stringono in queste ore intorno al cordoglio e al silenzio.

La ragazza viaggiava da passeggera nella Renault Clio guidata dal fidanzato, insieme al quale aveva condiviso una delle sue grandi passioni, la musica di Tiziano Ferro, che si era esibito in concerto allo Stadio Olimpico. Intorno alle 6.30 del mattino successivo lo schianto mortale contro un muro, dovuto - a quanto emerge dai rilievi - all’alta velocità con cui proseguiva la vettura e molto probabilmente a un colpo di sonno del conducente.

Esame e rilievi. Gli avvocati della famiglia Ventura, Matteo Di Vittorio e Marta Ciferri, riferiscono che ieri pomeriggio alle 15 all’obitorio del Verano di Roma è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo della ragazza, a seguito del quale non sono state rilevate alterazioni dovute all’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Dai rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, è emerso inoltre che entrambi i passeggeri indossavano la cintura di sicurezza e la strada a quell’ora risultava libera e sgombra da altri veicoli: dunque, la dinamica dello schianto sembra essere dovuta esclusivamente a un malessere o una distrazione del fidanzato ventottenne di Martina, che attualmente versa in gravi condizioni al policlinico Umberto I di Roma.

Le esequie. La salma della ragazza, morta sul colpo a seguito di lesioni e fratture multiple dovute al violento impatto, sarà rilasciata ai familiari nella giornata di oggi. I funerali saranno probabilmente celebrati nella giornata di giovedì, la famiglia in queste ore sta concordando le modalità, e se si terranno a Rieti o a Marcetelli. Intanto, sono in tanti ad essersi stretti intorno ad amici e familiari: i due sindaci Daniele Sinibaldi e Daniele Raimondi, gli amici, i vicini di casa del quartiere di Porta d’Arce. Tanti anche i messaggi di vicinanza sui social alla mamma Giovanna e alla sorella Rosita, una famiglia provata dalla morte del padre avvenuta qualche anno fa per una lunga malattia.

Le testimonianze. «Si stavano riprendendo da quel dolore - dice un’amica di famiglia - Martina era una ragazza molto brava, mieteva successi nello studio e la madre ne era giustamente orgogliosa. Era una ragazza che avrebbe meritato una vita vera». Intanto, lo staff del cantante Tiziano Ferro è stato avvertito della tragedia. Gli amici di Martina sperano in un suo messaggio in concomitanza con l’ultimo saluto alla ragazza, morta probabilmente con il cuore e gli occhi ancora gonfi di emozione per aver assistito allo spettacolo del cantante che tanto amava, tornato ad esibirsi dopo sei anni di assenza nella Capitale con il suo nuovo tour “TZN 2023”. Un concerto che ha registrato il tutto esaurito e la cui scaletta è terminata per un’amara concomitanza con i brani “Il conforto” e “La fine”.