Lago del Salto, conclusa la riqualificazione della spiaggia a Marcetelli

Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:15

RIETI - Terminati i lavori sulla spiaggia del lago del Salto nel territorio di Marcetelli. Ad annunciarlo tramite la pagina istituzionale del Comune l'amministrazione comunale la quale ha spiegato che nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di riqualificazione della spiaggia del Comune di Marcetelli sul Lago del Salto in località "La Mola".

L'intervento

È stata ripulita l'area sottostante ed è stata messa in sicurezza la via di accesso alla spiaggia stessa. La spiaggia si trova tra il Bivio di Marcetelli e il Bivio di Vallececa. Prende il nome "La Mola" perché in passato sulla spiaggia c'era un mulino e la "mola" era la ruota di pietra che veniva usata per macinare.

"Un piccolo passo - spiegano dal Comune- per il rilancio del territorio e per la valorizzazione del nostro bacino lacuale