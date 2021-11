Marcetelli, è online il nuovo sito istituzionale

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:14

RIETI - Un lungo e laborioso lavoro è stato fatto, per giungere alla pubblicazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Marcetelli (www.marcetelli.gov.it).

La nota del Comune

Dal mese di novembre apparirà ai visitatori un nuovo sito, totalmente rinnovato sia nella veste grafica, più accattivante e moderna, sia soprattutto nella organizzazione interna.

In particolare, i nuovi contenuti sono ora organizzati in base ad argomenti, rendendo molto più facile ed intuitivo il reperimento delle informazioni. Queste infatti non seguono più l'architettura degli uffici e dei servizi comunali, che il cittadino può non conoscere nei dettagli.

Una navigazione più semplice, con una maggiore immediatezza di reperimento e di soddisfazione dei quesiti, è perfettamente in linea con la volontà dell'ente di essere più vicino ai cittadini e alle loro esigenze. Sempre più spesso infatti gli utenti si rivolgono alla rete nella ricerca di informazioni, di contatti e di riferimenti normativi e sui procedimenti.

Uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione è infatti quello di semplificare i rapporti dei cittadini con il comune, muovendosi sempre più verso una gestione delle pratiche quanto più possibile on line, secondo le indicazioni della legge sulla semplificazione e la trasparenza amministrativa, che prevedono anche l'obbligo di adottare una veste grafica completamente responsive. Il lungo iter che ha portato alla nascita del nuovo sito ha innanzi tutto voluto semplificare la struttura, l'architettura interna, ma anche il linguaggio e la presentazione grafica dei contenuti.

Un grazie a 2Messe Service per il lavoro svolto e al fotografo Mauro Sestili per la concessione delle Foto presenti sul nuovo sito.