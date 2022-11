Il 26 novembre a Marcetelli sarà inaugurata una Panchina Rossa contro la violenza sulle donne

RIETI - Sabato 26 novembre, a piazza San Rocco nel Comune di Marcetelli alle ore 11, si terrà l’inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne.

Un tema di fondamentale importanza che va contrastato con ogni mezzo. Secondo gli ultimi dati nel primo trimestre 2022, oltre il 61,4% delle vittime dichiara che le violenze vengono subite da anni, dato in aumento sia rispetto al trimestre precedente (56,7%) sia al rispettivo trimestre del 2021 (53,7%).

In occasione dell’inaugurazione interverranno: Valerio Vespa in rappresentanza del Comune, Giuseppe Ricci Presidente della Riserva Monti Cervia e Navegna e Silena D’Angeli Presidentessa del Centro Antiviolenza Angelita Rieti.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente Giuseppe Ricci - di condividere con la comunità del Comune più piccolo del Lazio un tema così importante. La sensibilità e l’attenzione nei confronti delle donne, soprattutto in questo periodo con quello che sta succedendo in Iran con le rivolte, ci deve vedere impegnati in prima persona sul campo».