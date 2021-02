Rifiuti, Asm bonifica un’area di Piazza Tevere e lancia un appello: «Smaltire correttamente i rifiuti»

RIETI - Su indicazione dell’assessore all’Ambiente del Comune di Rieti, Claudio Valentini, e del relativo ufficio, questa mattina, 5 febbraio, Asm Rieti ha provveduto ad un’ampia bonifica nella zona di Piazza Tevere dove, nel corso delle ultime settimane, erano stati gettati e abbandonati rifiuti di vario genere.

Una situazione non tollerabile che è stata risolta da Asm ma che, purtroppo, si ripete in varie zone della Città, nonostante i continui interventi di ripristino dei luoghi e di pulizia condotti da Comune di Rieti e Asm. Ancora una volta, dunque, si fa appello «al senso civico dei cittadini ad utilizzare tutte le forme a disposizione per il corretto smaltimento dei rifiuti e al rispetto del decoro urbano e dell’ambiente che sono patrimonio di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA