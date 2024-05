Martedì 21 Maggio 2024, 13:36

RIETI - Lunedi 20 maggio Miro, il giovane protagonista del libro ideato e donato da Acqua Pubblica Sabina agli studenti, su testo di Stella Baratta e disegni di Paola Denti è arrivato all’Istituto Omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina.

Le classi I e II della scuola Primaria, incuriositi, hanno “sfogliato” le pagine di questo entusiasmante Viaggio a tutela dell’acqua.

A ogni occasione di incontro con gli studenti l’interesse e la partecipazione crescono. È un ottimo segnale del fatto che giovani siano attenti alle tematiche ambientali e che abbiano compreso quanto sia fondamentale l’acqua per il nostro Territorio.

Le Istituzioni hanno dimostrato la loro vicinanza anche in questa occasione. Erano presenti infatti, durante l’intero evento, il sindaco di Magliano Sabina, Giulio Falcetta, il presidente del Consiglio comunale, Antonello Ruggeri, e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Alfonso Francocci. Il Presidente di APS Maurizio Turina ha illustrato il programma educativo promosso dall’azienda e donato agli studenti, oltre al volume illustrato, anche una borraccia con logo aziendale. Un gadget apprezzato, utile per richiamare ancora il buon uso della risorsa idrica.

Saranno tante le tappe del “Viaggio nelle scuole”, in tutto il Territorio, nei prossimi mesi. Con la riapertura degli Istituti a settembre raggiungeremo infatti altri Comuni. La meta del Viaggio non cambia, è quella che abbiamo individuato all’inizio del percorso: diffondere coscienza ambientale, stimolare alla riflessione e contribuire alla formazione per la migliore gestione della risorsa idrica.

Acqua Pubblica Sabina intende «ringraziare le Istituzioni intervenute, il Dirigente Scolastico e tutte le insegnanti e gli insegnanti dell’Istituto Omnicomprensivo di Magliano Sabina».