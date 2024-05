Martedì 21 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Bloccati perché non c’è la chiave dell’ascensore. Fermi per un’abbondante mezz’ora in un atrio, nonostante la situazione imponesse un intervento immediato. È la storia di due malati, con gravi patologie e supportati nella respirazione da ventilatori polmonari, che ieri mattina hanno dovuto fare i conti con la scarsa organizzazione dell’ospedale de Lellis. Con loro c’erano anche alcuni parenti che, per cercare di risolvere il problema, sono dovuti andare da un capo all’altro dell’ospedale. «Non è la prima volta che succede», denuncia uno degli operatori sanitari che ieri mattina ha accompagnato un malato, aggiungendo: «Abbiamo avuto lo stesso problema qualche giorno fa, quando dovevamo riportare un malato a casa. Nessuno interviene». L’episodio di ieri è stato documentato con foto scattate nelle varie fasi dell’attesa, a testimonianza di quanto avvenuto. Sulla vicenda è stato chiesto un commento alla direzione medico-ospedaliera che, al momento, non ha fornito risposte, riservandosi di interessare il direttore generale per eventuali repliche.

Il nodo. Tutto è accaduto nella zona del vecchio Pronto soccorso del de Lellis, dove ci sono due ascensori montalettighe che consentono di portare i pazienti con problemi di mobilità ai piani superiori. «Da almeno 7 o 8 mesi - racconta l’operatore sanitario - uno di quei due ascensori è fuori uso. Nessuno lo ha mai riparato e, per lungo tempo, ci siamo serviti dell’unico funzionante. Pur con ovvi problemi di attesa, in qualche modo i pazienti riuscivano a raggiungere gli ambulatori». La situazione è degenerata quando sono stati fatti dei lavori sull’unico montalettighe in funzione, ovvero quando è stata cambiata la chiave che aziona il meccanismo. «È diventato letteralmente un inferno», sintetizza l’operatore, che poi aggiunge: «Non è chiaro chi debba custodire questa chiave, così, ogni volta, siamo costretti a una sorta di caccia al tesoro. In genere dobbiamo andare agli uffici al quinto piano e, poi, chiedere a qualcuno che venga ad azionare l’ascensore. Questo ovviamente lo dobbiamo fare sia in entrata che in uscita». Una situazione che crea ritardi, ma non solo.

Le conseguenze. Ieri mattina la situazione è degenerata, al punto che lo stesso operatore ha perso la pazienza. «Abbiamo portato il nostro paziente - spiega - e ce n’era un altro arrivato con un altro mezzo. Entrambi erano in condizioni di non autosufficienza, affetti da patologie gravi ed entrambi sostenuti dal ventilatore polmonare. Un apparato che, è bene ricordarlo, funziona a batteria e ha un’autonomia relativamente limitata». I due malati e i loro familiari si sono ritrovati davanti alle porte dell’ascensore, senza che nessuno arrivasse con la chiave. A quel punto, il padre di uno dei due pazienti è salito agli uffici al quinto piano a cercare qualcuno che avesse la chiave. «Dopo un po’ abbiamo visto arrivare una donna che aveva la chiave - ricorda l’operatore - e ci ha consentito di portare i malati al reparto di otorinolaringoiatria, che è al quinto piano. Ci ha detto che per tornare indietro avremmo dovuto chiedere al reparto la chiave per sbloccare l’ascensore ma, una volta lì, nessuno ne sapeva nulla». Nel caso di ieri, i pazienti erano attesi da medicazioni per il cambio di una cannula, ma lo stesso ascensore serve anche per raggiungere il secondo piano, dove c’è il reparto di ortopedia. «Uno dei malati - conclude l’operatore - deve fare la stessa trafila una volta al mese. Così è difficile lavorare e, soprattutto, dare una corretta assistenza ai malati, per questo abbiamo denunciato quanto accaduto nella speranza che qualcosa cambi».