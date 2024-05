Valle del Peschiera, nasce il settore giovanile femminile. Latini: «C'è entusiasmo». Natali: «Punto di aggregazione»

RIETI – Il Valle del Peschiera è sempre una pentola in ebollizione. Il club, tramite un comunicato, annuncia la volontà di intraprendere un nuovo percorso del tutto nuovo: un settore giovanile al femminile.

Il club rossoblù intende creare, per la stagione 2024/25 un vivaio per le ragazze nate dal 2008 al 2011. L’appuntamento per il primo stage è fissato per il 30 e 31 maggio alle 17 al comunale di Santa Rufina.

Il presidente Andrea Latini

«Stiamo raccogliendo con entusiasmo le richieste pervenute numerose dalle giovani ragazze appassionate allo sport del calcio e dalle loro famiglie e ci stiamo strutturando con capillarità per dar vita ad una o più squadre a loro dedicate. Abbiamo già avuto conferma di adesione da parte di preparatori tecnici, già insegnanti in strutture scolastiche del territorio. Speriamo di fare cosa gradita e di ricevere numerose adesioni per questo nuovo progetto».

Le parole del dirigente dedicato al progetto, Antonello Natali

«In questo ultimo periodo il calcio femminile sta registrando una notevole crescita, crescita che registriamo anche nella nostra realtà, in cui aumentano sempre di più le iscrizioni delle bambine più piccole che, nella scuola calcio possono giocare insieme ai bambini.

Quando però passano alle categorie agonistiche (Giovanissime ed Allieve) i numeri ancora limitati, impediscono di formare le squadre ed iscriverle ai campionati, con la conseguenza che molte ragazze smettono di giocare oppure devono sobbarcarsi lunghe trasferte in altre città per continuare l’attività agonistica. Il nostro obiettivo è quello di convincere il maggior numero di ragazze possibile a provare a cimentarsi in questo sport; vogliamo anche essere punto di aggregazione per le altre realtà calcistiche che hanno poche bambine iscritte. Il lancio di questo progetto è stato possibile grazie alla grande sensibilità del Presidente Andrea Latini; vogliamo inoltre ringraziare l’amico Danilo Berardi per il contributo che sta dando alla sua realizzazione. Se realizzeremo il nostro progetto, metteremo a disposizione delle ragazze uno staff tecnico competente ed appassionato su cui stiamo già lavorando».