Studenteschi basket 3vs3, Ricci e Sisti vicecampioni regionali

RIETI - Piazzamento d’onore per i due Istituti Reatini nelle Finali Regionali dei Campionati Studenteschi di Basket 3x3 disputati a Roma .

Le Cadette della scuola media Ricci hanno sfiorato la vittoria cedendo per soli 2 punti all’I.C. Pierluigi di Roma, mentre i Cadetti della Sisti hanno lottato con grinta in finale contro l’I.C. Egidi di Viterbo ; soddisfatti i Docenti Cinzia Ballarin e Antonio Ulizio per il meritato argento .

Nella categoria Allieve , medaglia di bronzo per le ragazze dell’IIS Elena Principessa di Napoli e sfortunato spareggio per gli Allievi dello Jucci che si piazzano al quarto posto.

Le formazioni

Cadette Ricci: Elisa Guadagnoli, Miriam Rinaldi, Serena Spadoni, Ginevra Tilli. Prof.ssa Cinzia Ballarin

Cadetti Sisti: Lorenzo Gianfelice, Ludovico Macilenti, Edoardo Mitrotti, David Pezzotti, Alessandro Santarelli . Prof. Antonio Ulizio

Allieve Epn: Chiara De Angelis, Sofia Guadagnoli, Giorgia Santarelli, Martina Tilli. Prof. Giuliano Buccioli

Allievi Jucci: Emiliano Canacci, Alessandro Gentile, Andrea Iacoboni, Simone Massimiliani, Antonio Principi . Prof. Stefano Martellucci.