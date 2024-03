Venerdì 22 Marzo 2024, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:31

TERNI La raccolta differenziata in centro prosegue regolarmente attesa di risolvere la problematiche con il Comune inerenti l'accesso nella zona a traffico limitato e all'interno delle aree interdette al traffico. L'amministratrice delegata di Asm, Tiziana Buonfiglio, chiarisce quando sta avvenendo in questi giorni con l'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale il 15 marzo scorso: «La raccolta differenziata messa in campo da Asm - dice l'ad Buonfiglio- non è assolutamente in tilt, ma funziona in maniera regolare, sono in corso in questi giorni approfondimenti con l’assessore alla mobilità del Comune di Terni Marco Iapadre e la società Terni Reti al fine di precisare alcuni profili applicativi, c'è la massima collaborazione su questo aspetto, considerato che, come noto, il servizio pubblico di igiene ambientale va garantito senza interruzioni».