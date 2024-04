Asm Rieti, presentati i nuovi mezzi che andranno a potenziare i servizi di igiene urbana

RIETI - Presentati oggi pomeriggio in piazza Mariano Vittori alla cittadinanza e alla stampa una selezione di mezzi acquistati da Asm che entreranno in servizio nei prossimi giorni andando a incrementare la flotta destinata alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale. Hanno preso parte alla cerimonia il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Giuliano Sanesi e per Asm, il Presidente, Vincenzo Regnini, la Vicepresidente Carla Petrangeli e il Consigliere d’amministrazione Vincenzo Proni.

Complessivamente l’azienda ha acquisto 12 nuovi veicoli: 7 costipatori della capacità di 7,5 ton., 2 della capacità di 3,5 ton., una spazzatrice stradale, un autocarro con sponda posteriore idraulica ribassabile e un mezzo con vasca ribaltabile. Tutti i mezzi sono dotati di motorizzazioni di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale e rispettanti i limiti della normativa Euro 6, inoltre sono provvisti di dotazioni che permetteranno agli operatori di svolgere il loro lavoro in modo agevole e nella massima sicurezza.

I costipatori destinati alla raccolta delle differenti frazioni di rifiuti hanno infatti tutti la cabina di guida ribassata e sono dotati di vasca posteriore agevolatrice di carico integrata all’alza volta cassonetti, oltre che di un oblò laterale apribile per facilitare gli addetti nelle attività di svuotamento dei mastelli.

La spazzatrice è invece equipaggiata con un innovativo sistema di recupero delle acque di spazzamento che consentirà di ridurre i consumi di acqua pulita per le attività di pulizia delle strade e piazze cittadine. Il gruppo spazzante è costituito da due spazzole laterali sul lato destro e sinistro del telaio e da un rullo centrale orientabile automaticamente. Il dispositivo di raccolta dei rifiuti di tipo meccanico-aspirante è in grado di abbattere parte del particolato solido (PM10) che costituisce uno degli inquinanti prodotti dal traffico veicolare.

Il mezzo di medio-grandi dimensioni, permette di percorrere la maggior parte delle strade urbane e la velocità di crociera è tale da rendere rapidi i tempi di trasferimento verso i quartieri periferici e le frazioni di Rieti. Il mezzo è equipaggiato anche con una attrezzatura per l’aspirazione delle foglie e la pulizia delle caditoie.

Completano la fornitura, un motocarro con vasca ribaltabile, e un automezzo cabinato con sponda idraulica posteriore che verrà destinato al servizio di ritiro ingombranti.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: «La Città di Rieti modernizza e aumenta il parco mezzi a disposizione dell’igiene urbana coniugando efficienza, rispetto dell’ambiente e attenzione al lavoro di chi presta la sua opera in questa funzione importante. Rieti si prepara ad anni che la vedranno protagonista di eventi di importanza nazionale, europea e mondiale e anche questo investimento della nostra municipalizzata è funzionale all’obiettivo di presentare il capoluogo nella sua veste migliore».

Il Presidente di Asm, Vincenzo Regnini: «Nell’acquistare i nuovi mezzi abbiamo voluto focalizzare le nostre attenzioni su due temi: efficientamento e miglioramento dei servizi resi ai cittadini di Rieti e maggiore sicurezza per i nostri lavoratori. Come ho già detto, l’azienda ha a cuore l’incolumità dei suoi dipendenti e siamo costantemente impegnati per elevare gli standard di sicurezza al fine di evitare infortuni sul lavoro e malattie professionali che hanno ripercussioni per i diretti interessati e per la comunità tutta. Ringrazio oltre alla stampa intervenuta, anche i tanti dipendenti e rappresentanti sindacali che hanno voluto condividere questo momento importante per l’azienda».

Alla cerimonia di presentazione dei mezzi, ha preso parte il Vicario Generale della diocesi di Rieti, Don Casimiro Panek, che ha impartito la benedizione ai mezzi e ai presenti.