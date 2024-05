Il 25 maggio lo spareggio per il titolo di Terza fra Città di Poggio Mirteto e Montorio. Si giocherà la mattina al Gudini

RIETI - Tutto pronto per lo spareggio che assegnerà il titolo del campionato provinciale di Terza categoria. Si giocherà a Rieti, campo Gudini, sabato 25 maggio alle 10. Dopo un’annata intensa, conclusa a pari merito in vetta alla classifica, si sfidano il Città di Poggio Mirteto e Montorio Romano. Una gara che si preannuncia tiratissima tra due squadre che hanno condotto durante l’anno sempre ai vertici del campionato. L’equilibrio durante la stagione è stato testimoniato anche dagli scontri diretti: nei due precedenti infatti sono arrivati due pareggi (2-2 e 0-0). Questo weekend mirtensi e romani si ritroveranno ancora una volta gli uni di fronte agli altri in quella che sarà una vera e propria finale per il titolo di campioni provinciali.

