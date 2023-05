Rieti-Terminillo per autovetture d'epoca, riprese in Centro e sul tracciato del cortometraggio di presentazione

RIETI - Sono in corso, nel centro Rieti e sullo storico tracciato della Rieti - Terminillo, le riprese del cortometraggio di presentazione dell'edizione zero della Rieti -Terminillo Classic, gara di regolarità riservata ad autovetture d'epoca, che si terrà il 1° luglio 2023, in occasione della prossima Coppia Carotti.

Edizione zero perché si tratterà di un esperimento, con la speranza che dal prossimo anno possa diventare un evento stabile nel calendario nazionale dell'ACI Sport. Un ringraziamento al corpo della Polizia Municipale di Rieti per il prezioso supporto.