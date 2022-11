La Rieti-Terminillo Enel X Way è Tricolore anche nel 2023

RIETI - La 58^ Rieti Terminillo Enel X Way e 56^ Coppa Bruno Carotti sarà prova di Campionato Italiano Velocità Montagna anche per il 2023.

La validità tricolore è stata confermata dalla Giunta Sportiva Aci alla gara organizzata dall’Automobile Club reatino, da sempre pietra miliare della massima serie tricolore Aci Sport.

Dopo il successo riscosso dall’iniziativa sulla sicurezza e sull’educazione stradale di due settimane fa, l’ente presieduto dall’avvocato Innocenzo de Sanctis ha incassato un nuovo successo, con la conferma dell’inserimento nel massimo calendario nazionale, gratificazione a cui si aggiunge la validità internazionale già richiesta dall'Organizzatore e in via di assegnazione da parte dalla Federazione Internazionale Fia.

La prestigiosa storia sportiva della corsa sul Terminillo prosegue con altre importanti conferme, che sono impulso energico per gli organizzatori, già al lavoro per arrivare pronti all’appuntamento che nel mese di luglio porterà Rieti e la sua montagna di nuovo al centro dell’attenzione sportiva nazionale e non solo.