Sono aperte le iscrizioni per la Rieti-Terminillo Tribute e le Parate

RIETI - Si avvicina la data di apertura della Settimana della Rieti Terminillo e c'è un grande fermento all'Automobile Club Rieti, come dimostrano le parole del Presidente Alessandro de Sanctis: «Siamo cautamente ottimisti, la campagna di sponsorizzazione procede bene e contiamo di chiuderla positivamente nei prossimi giorni. Le novità riservate agli sponsor stanno riscuotendo un positivo riscontro. Tra queste spiccano sicuramente l'area hospitality, che verrà allestita in partenza, e la cena che si terrà sabato 1 luglio, presso il Polo Culturale di Santa Lucia. L'area hospitality consentirà agli sponsor di assistere alla gara in un ambiente curato e confortevole. La loro permanenza verrà allietata dalla possibilità di degustare prodotti locali, di assistere comodamente alla partenza delle vetture dalle tribune e di godersi le immagini dei tratti più belli della gara dal maxi schermo, che verrà allestito per seguire la diretta TV sul canale Sky 228, dell’Aci Sport Tv».

Tra le altre novità di quest'anno c'è sicuramente la Rieti Terminillo Tribute, «un evento riservato a un ristretto numero di autovetture sportive. Agli iscritti verrà data la possibilità di percorrere il tracciato che da Lisciano conduce al Terminillo per ben tre volte nella giornata di sabato 1 luglio e due volte in quella di domenica 2 luglio.

I partecipanti seguiranno lo stesso percorso della Rieti Terminillo Classic ed avranno libero accesso all'area hospitality della partenza. Per esigenze organizzative il numero dei partecipanti sarà limitato».

Le attrazioni per gli appassionati del motorsport e, soprattutto, della Rieti Terminillo non finiscono qui, infatti, anche quest'anno sarà possibile partecipare alle Parate, una formula che consentirà di percorrere il tracciato della cronoscalata, allestito per la gara, poco prima della partenza delle vetture da competizione. Sarà possibile iscriversi alla 2ª edizione della "Parata Enel X way", riservata alle vetture elettriche ed ibride, e alla 2ª edizione della "Parata Club Experience Aci Storico", riservata alle vetture di interesse storico e collezionistico e a quelle iscritte a club di marca e/o associazioni.

Accedendo al sito internet www.coppacarotti.com sarà possibile consultare i regolamenti e scaricare i moduli di iscrizione.

L’Automobile Club Rieti e la Commissione Sportiva sono impazienti di poter dare il loro benvenuto a tutti i numerosi appassionati del motorsport e della Rieti Terminillo.