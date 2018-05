RIETI - In stretta sinergia con il Programma Operativo Nazionale (Pon), l’Istituto Comprensivo Statale “A.M.Ricci” ha avviato il progetto Happy School Days, finanziato dai fondi strutturali europei, con l’obiettivo di investire, con l’Europa, sul futuro di alunni e genitori; una chance in più offerta dalla nostra scuola, che vuole impegnarsi per ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica, nonché rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi.



Il progetto si compone di sette moduli:

SPORT(E)MENTE…1,2,3, SPORT(E)MENTE…A,B,C e LET’S PLAY! per la scuola primaria

PLAY TO PLAY TOGETHER: per imparare a vivere in…accordo, ARTE DELLA PAROLA e MATEMATICA E AMBIENTE per la scuola secondaria di primo grado

SCUOLA E FAMIGLIA…IN RETE, aperto anche ai genitori, ai fini di una più completa ed esaustiva alfabetizzazione informatica.



A lezione quindi d’estate, nel pomeriggio, per una scuola sempre più aperta, in tutti i sensi, anche in orari diversi da quelli abituali, innovativa, inclusiva, dinamica e capace di rispondere alle nuove sfide educative.





