Alla Ricci un progetto contro la violenza. L’assessore Palomba: «Grande sensibilità dei ragazzi»

RIETI - L’assessore alle Politiche sociali, salute pubblica e pari opportunità del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, ha partecipato oggi all’incontro dal titolo “Rispetto, consenso, libertà” che si è tenuto presso l’I.C. A.M. Ricci nell’ambito del progetto “Dai tu il nome alla violenza”, patrocinato dal Comune di Rieti.

Si tratta di un progetto pilota per la prevenzione di ogni forma di violenza che ha visto numerosi appuntamenti dedicati sia ai docenti sia agli alunni, in particolar modo a quelli delle classi terze.

«Ho portato oggi il saluto dell’Amministrazione comunale a questo importante appuntamento, al quale erano presenti anche le operatrici del centro antiviolenza Il Nido di Ana che ringrazio per le numerose attività che mettono in campo – dichiara l’assessore Giovanna Palomba – I ragazzi hanno partecipato in modo attivo e hanno mostrato grande sensibilità. Ringrazio la Dirigente scolastica Paola Testa e tutti i professori per aver voluto dedicare un progetto a questo tema così importante e l’avvocato Alessandra Tilli per i suoi interventi».

L’incontro conclusivo del progetto è in calendario nel mese di marzo.