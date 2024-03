Studenteschi di scacchi, le ragazze della Ricci vincono il titolo provinciale

RIETI - Studenti dell' "Angelo Maria Ricci” Protagonisti nella fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi che ha posto sul podio proprio la squadra femminile dell''Istituto diretto dalla prof.ssa Paola Testa.



"Capitanate" dal prof. Umberto Bellino, docente referente del Laboratorio di Scacchi, nelle aule della Succursale dello "Jucci" hanno dato il meglio di sé Arena Alice (3E), Bianchetti Vanessa (3E), Carmesini Ginevra (3D), Fuccelli Linda (3A), Moronti Sara (3E), riportando una vittoria che vede proiettata la squadra direttamente alle Regionali del 20 aprile.

In questa data le ragazze sfideranno le squadre concorrenti a Roma, presso i locali della scuola secondaria di primo grado "Rosa Parks", con l'obiettivo di arrivare al torneo nazionale fissato a Montesilvano, in provincia di Pescara, per il prossimo 14 maggio. Già lo scorso anno il gruppo della "Ricci" si distinse vincendo il Campionato Regionale, ora l'in bocca al lupo è d'obbligo! Ma i complimenti vanno anche alla squadra maschile dell'Istituto, classificatasi al secondo posto. Bravi Battisti Nicolò (2E), Bucci Raffaele (3E), Fornara Gabriele (3A), Mitrotti Gabriele (3D) e Morlacchetti Leonardo!