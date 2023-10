Il laboratorio di giornalismo delle terze medie della Ricci visita il comando provinciale dei carabinieri

RIETI - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieri ha ospitato gli alunni del laboratorio di giornalismo delle terze medie dell’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” di Rieti nell’ambito della campagna annuale che l’Arma dei Carabinieri promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti Prof. Elisa Masotti e Simone Lucarelli, hanno potuto vivere “Un giorno da giornalisti”. Nella circostanza sono stati accolti dal Colonnello Valerio Marra e dal Luogotenente C.S. Vincenzo D’Ippolito, rispettivamente Comandante Provinciale Carabinieri e Comandante della Stazione Carabinieri di Rieti.

I ragazzi, dopo un breve saluto di benvenuto, hanno potuto formulare molteplici domande sulle principali attività dell’Arma dei Carabinieri in Provincia, sull’iter formativo per diventare Carabinieri nei vari gradi, sui reati che hanno maggiore incidenza nella Provincia quali lo spaccio di sostanza stupefacenti, i furti, le truffe in danno di persone fragili, la violenza di genere, con l’applicazione del cosiddetto “codice rosso”.

Il Col. Marra ha voluto soffermarsi anche sul fenomeno degli incidenti stradali causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche o anche causati dalla distrazione per l’utilizzo dei telefoni cellulari mentre si è alla guida.

Gli studenti hanno assistito, infine, ad una dimostrazione di intervento con “Asia”, il pastore belga Malinois di quattro anni, unità cinofila antiveleno del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, impiegata, grazie all’esperienza del conduttore Brigadiere Capo Daniele Formichetti, nella prevenzione e repressione di avvelenamenti della fauna, posti in essere mediante bocconi, esche e carcasse contenenti sostanze tossiche.

Gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia continueranno anche nelle prossime settimane.