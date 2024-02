“Guadagnare salute con la Lilt” , targa consegnata alla scuola Ricci

RIETI - Nella sede della Scuola Media Angelo Maria Ricci, alla presenza della dirigente scolastica prof.ssa Paola Testa e della prof. Maria Gabriella Giordano, una delegazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv composta dal presidente dott. Enrico Zepponi, dalla prof.ssa Antonietta Tiberi Vipraio delegata al progetto “Guadagnare salute con la Lilt” e dirigente della Lilt, della prof.ssa Anna Rita Masci, dirigente Lilt, delle volontarie Gabriella Cavoli e dott.ssa Nadia Ursicino, ha consegnato all’Istituto una targa della Lilt Nazionale a testimonianza della partecipazione della Scuola allo stesso progetto. La targa è stata subito affissa.

«Nello specifico – ha spiegato la prof.ssa Tiberi Vipraio – nell’ambito delle sezioni “Scuole che promuovono salute” e “Scuole libere dal fumo” alcune classi hanno partecipato alle lezioni sui danni dal fumo di sigaretta, tenute dagli operatori volontari della Lilt mostrando notevole interesse».

A sua volta il presidente Zepponi, che ha preso molto a cuore questa iniziativa, ha ringraziato la preside prof.ssa Paola Testa, gli insegnanti, e tutti i ragazzi che hanno assistito alle lezioni.

«Sono certo – ha detto – di aver gettato nella mente dei ragazzi un seme che darà i suoi frutti e che li convincerà ad evitare certe tentazioni sapendo che accendere una sigaretta apre la porta a quei rischi che abbiamo ampiamente illustrato.

Per questo la Lilt nazionale ha stretto un accorso con il Miur per poter accedere alle scuole e illustrare il concetto della Prevenzione del male. Non a caso il nostro slogan recita: prevenire è vivere!».

A sua volta la dirigente prof.ssa Paola Testa, ha ringraziato la delegazione della Lilt mostrando di apprezzarne l’impegno, auspicando il proseguimento della collaborazione.

Nei prossimi giorni altre targhe verranno consegnate all’Istituto Ipsseoa Costaggini e all’Iis Luigi di Savoia.