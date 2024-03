Sei studenti della Ricci alla finale nazionale dei Giochi matematici della Bocconi

RIETI - Continuano a distinguersi, nel panorama anche nazionale, gli studenti dell'Istituto "Angelo Maria Ricci" di Rieti. Questa volta, a salire agli onori della cronaca, sono sei alunni, ammessi alla finale nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi.

Ad andare a Milano, il 25 maggio, saranno Nicolò Battisti, Valerio Mariantoni, Alessia Faiani e Salvatore Longobardi (per la categoria C1 - classi prime e seconde medie), Raffaele Bucci e Leonardo Blasi per la categoria C2 (classi terze medie).

«Affronteranno nuove competizioni matematiche mettendo in campo il loro "genio" in termini di logica, intuizione e fantasia. Agli studenti della scuola diretta dalla prof.ssa Paola Testa, un grosso in bocca al lupo!».