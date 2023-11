Cirese e Ricci: studenti architetti per un giorno con la scuola Soux

RIETI - Gli alunni della scuola primaria Cirese delle classi VA e VB e quelli della 1C e 1D della secondaria di primo Grado Ricci hanno partecipato ad una mattinata di presentazione della Scuola di Architettura per bambini Soux.

Sotto la guida dell’architetto Marco Rosati, gli studenti hanno vissuto una speciale lezione, calandosi nel ruolo di architetti per un giorno.

Hanno potuto conoscere le attività educative legate alla bellezza del paesaggio, all’urbanistica, all’ingegneria e all’ambiente fino ad arrivare all’arte ed al design.

Una mattinata ricca di emozioni che ha coinvolto a pieno gli studenti i quali, attraverso l’attività ludica, hanno avuto la possibilità di imparare facendo, utilizzando materiali e strumenti utili a sviluppare al meglio talenti ed attitudini.

Una esperienza unica che ha aiutato loro a capire l’importanza di saper riconoscere la bellezza e la necessità di rispettare l’ambiente.

L’intento della Scuola di Architettura per bambini Soux, neonata a Rieti, prima in Italia e seconda nel mondo, è proprio quello di educare gli studenti al bello dell’architettura. La scuola Soux organizza incontri conoscitivi per bambini da 7 a 12 anni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.progettolinea.it/souxadomiciliorieti .