RIETI - Il mercato della serie A di futsal è ufficialmente esploso e riguarda anche il Real Rieti. L'infortunio di Leandro Garcia Pereira, che rischia di star fuori quasi un mese per uno stiramento al polpaccio, e la partenza di Giannone hanno ufficialmente aperto il problema portiere in casa Real. Problema che, secondo indiscrezioni, sembrerebbe essere stato risolto, perchè Davide Putano è molto vicino ad indossare la maglia amarantoceleste. Putano è uno dei giocatori che si sta liberando dal Maritime Augusta, come annunciato dallo stesso giocatore sui suoi profili social. Niente di ufficiale, ma è molto probabile che Putano sarà in campo venerdì contro l'Arzignano, mentre non ci sarà Rafinha, che era in diffida e con il giallo preso ad Eboli sconterà una giornata di squalifica venerdì per poi tornare a disposizione contro l'Acqua&Sapone.Risolto dunque il problema portiere, ma c'è un altro nome ricorrente nelle ultime settimane, quello del nazionale argentino Abdala, attualmente in serie A2 con il Sandro Abate. Una trattativa esiste e tra oggi e domani potrebbe arrivare la svolta in un senso o nell'altro. Secondo le indiscrezioni raccolte il Real sembrerebbe aver avanzato anche una offerta al Napoli per Duarte, anche se c'è distanza tra le parti e, ad oggi, la trattativa sembra percorribile. Chiusa questa finestra non è detto che il mercato sia chiuso, perchè a gennaio si aprirà anche il mercato in Spagna, ed il Real potrebbe decidere di pescare un giocatore anche da li.