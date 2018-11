© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo avevamo detto, ci sarebbe stato da soffrire e cosi è stato. Con grande fatica il Real Rieti supera l'Imolese nel terzo turno di Coppa della Divisione e lo fa in rimonta nel secondo tempo. Gara scorbutica per la squadra di Festuccia, con l'Imolese che dispone comunque di individualità importanti, come Castagna e Juninho, che para praticamente tutto. Nel primo tempo i padroni di casa tengono alto il ritmo e pressano, facendo caricare di falli il Real. Il gol del vantaggio è proprio dell'Imolese e arriva su tiro libero. Il Real colpisce un legno e trova le risposte di Juninho, tanto che all'intervallo è 1-0 Imolese.Nella ripresa gli amarantocelesti alzano l'asticella di intensità e qualità del gioco, costruendo la rimonta. Pareggia i conti Kaka ribadendo in rete l'ennesima risposta di Juninho, poi è Chimanguinho a firmare il sorpasso su assist di Nicolodi. L'Imolese non molla, si gioca il portiere di movimento e costringe il Real a difendersi, proprio sulla sirena però arriva il definitivo 3-1 di Jefferson, che insacca dalla sua metà campo. Il Real si guadagna cosi l'accesso agli ottavi di finale, penultimo step prima della Final Four, dove incontrerà Massa Carrara.