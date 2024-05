Fara Sabina, incendio in un magazzino nella zona industriale di Passo Corese

RIETI - Incendio nella zona industriale di Passo Corese. Le fiamme si sono sviluppate nella mattinata odierna in uno dei magazzini dell'area industriale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio.

Immediata è arrivata anche una nota del Comune di Fara in Sabina con la quale si informa la cittadinanza di quanto sta avvenendo invitando le persone di restare a debita distanza e avviando un monitoraggio visto che l’incendio non è lontano dal Polo didattico.

La nota del Comune. “Si informa la cittadinanza – recita la nota del Comune- che in queste ore si è sviluppato un incendio in uno dei magazzini presenti nella zona industriale di Passo Corese.

I Vigli del Fuoco sono immediatamente accorsi sul posto ed hanno attivato le procedure di messa in sicurezza della zona e le operazioni di spegnimento dell’incendio. Si invita la cittadinanza a restare a debita distanza di sicurezza dalla zona interessata dalle fiamme. Siamo in contatto con le scuole per vigilare in modo corretto sulla salute degli studenti. Seguiranno aggiornamenti a seguito delle indicazioni dei Vigli del Fuoco sulle procedure da adottare per garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini”.