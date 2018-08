di Mattia Esposito

RIETI - Seconda settimana di lavoro secondo test per in famiglia per il Real Rieti, anche per valutare i progressi dopo due settimane di doppia seduta quotidiana. La prima impressione è che i carichi di lavoro iniziano a farsi sentire sulle gambe dei giocatori, che mettono in campo grande intensità anche se spesso manca lo spunto. Ci sta assolutamente, soprattutto considerando le rotazioni limitate delle due mini squadre, viste le assenze di Chilelli e Joaozinho.



Mannino ha suddiviso la rosa nella squadra nera e in quella rossa. Nella nera Giannone in porta, poi Borges, Kakà, De Michelis, Rafinha e Nicolodi, che è sembrato in ottima forma. Nella squadra Rossa invece Pereira in porta, Tuli, Esposito, Vinicius, Chimanguinho, Jefferson e Stentela. Tre tempi da dieci minuti effettivi, con Nicolodi a segno con una doppietta e gol di Kakà, con i neri che si portano sul 3-0. Alla fine Mannino mischia le squadre ma il risultato non cambia.



Da lunedì via alla terza settimana di lavoro, quella in cui vedremo le prime amichevoli vere e proprie. Mercoledì 22 agosto alle 19.30 contro il Cts, squadra umbra di C1. Si giocherà al PalaMalfatti

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA