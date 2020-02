RIETI - Partito davanti al giudice monocratico del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, il processo per il crollo della palazzina ex Ina-Casa di piazza Sagnotti 1 ad Amatrice, nel terremoto del 24 agosto 2016 e subito un rinvio al 15 maggio per difetto di notifica. Tra i sei imputati c'è l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.



Fuori dal tribunale sit-in di sostegno e protesta del Comitato "Noi non dimentichiamo".



