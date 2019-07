© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una nuova realtà calcistica è pronta a scendere in campo nel campionato di Prima categoria 2019-20: è Valle del Peschiera, nuova Polisportiva che unisce la Pro Calcio Cittaducale, Rufinese Calcio ed alcuni dirigenti del Grotti. Grazie alla collaborazione del Poggio Nativo, questa nuova realtà prenderà parte, come detto, al nuovo campionato di Prima categoria della prossima stagione. Nonostante si tratti di una matricola, le idee in casa Valle del Peschiera sono già precise e gli obiettivi sono chiari e limpidi. Questa nuova realtà sportiva nasce dalla volontà di unire le varie associazioni sportive che operano nel territorio del comune di Cittaducale in una nuova Polisportiva organizzata e strutturata per offrire al territorio di riferimento i migliori servizi, le migliori professionalità ed i migliori impianti sportivi possibili. A fornire un grande aiuto nella realizzazione di questo progetto è stata l’amministrazione comunale civitese.Non solo prima squadra. Intenzione della società è anche quella di allestire un ampio settore giovanile e di rilanciare la scuola calcio. Nell’assemblea costitutiva sono stati decisi anche i ruoli societari ed alcuni incarichi tecnici: il Presidente del club, nonché anche coordinatore del settore giovanile, sarà Saverio Fornara, mentre la carica di Presidente onorario è stata affidata a Valerio Nardecchia; Sergio D’Aquilio sarà il nuovo Ds, mentre Tesoriere della società sarà invece Benedetto Tempesta; per quanto concerne i settori giovanili, spazio a Claudio Panitti (Coordinatore settore dilettanti), Franco Scappa (Segretario settore dilettanti) e Franco Monaco (Segretario settore giovanile). Infine, la carica di responsabile degli impianti sportivi è stata affidata ad Antonello Natali. Manca poco per l’inizio della nuova stagione, la squadra si allenerà a Santa Rufina, mentre è ancora da definire il campo da gioco, sicuramente uno dei paesi coinvolti nel progetto: questa nuova realtà riuscirà a rispettare gli obiettivi del suo progetto? A decidere saranno il tempo ed il rettangolo di gioco.