RIETI - Bf Sport vince il titolo di Prima categoria, grazie alla vittoria odierna per 2-1 sul Futbol Montesacro. In un “Gudini” gremito nonostante il tempo grigio e piovoso, i ragazzi di mister Colantoni, oggi relegato fuori dal campo per la squalifica subìta dopo la scorsa giornata, riescono a conquistare in rimonta i tre punti e, insieme a loro, anche il titolo del torneo e la matematica promozione al campionato di Promozione del prossimo anno. Sconfitta amara per Montesacro, che comunque rimane orgogliosa del percorso fatto durante l’arco della stagione, come ci dice infatti il mister Gatto.



Primo tempo molto equilibrato, con Bf Sport che tenta di sfondare la difesa accorta del Montesacro, che tenta invece le ripartenze. La prima conclusione della gara è in favore degli ospiti ed arriva al 18’, con una debole punizione di Scriva, che diventa facile preda di Bianchetti. Trascorre il tempo ma Montesacro sembra avere il piglio giusto per offendere i padroni di casa, che faticano a trovare la punta Antonacci ed a creare azioni limpide. Al 35’, però, è il difensore Cann ad andare in vantaggio per i gialloneri: da una punizione battuta da Tolomei dall’out di sinistra, il centrale svetta più in alto di tutti ma la palla tocca la parte alta della traversa prima di spegnersi sul fondo. Il primo tempo, termina perciò sullo 0-0.

Ripresa, invece, tutt’altro che bloccata ed equilibrata. Parte forte Babadook, che per 6’ ininterrotti attacca con determinazione la difesa ospite. Al 3’ è Antonacci ad andare vicino al gol: da un cross dalla destra di Cardini, uno dei migliori in campo, la punta giallonera colpisce di testa all’altezza del secondo palo ma la palla si spegne sul fondo per questione di centimetri. Nel miglior momento dei padroni di casa, però, arriva il gol ospite: al 7’ Scriva approfitta di un pallone vagante nell’area di Bf Sport e tira, ma la palla colpisce sonoramente la traversa, per poi terminare sui piedi di Carota nell’angolo dell’area di rigore alla sinistra di Bianchetti; l’attaccante romano alza la testa e serve sul secondo palo la corrente Del Genio che in tuffo fa 0-1. Tutto sembra presagire ad una sconfitta di Bf Sport, sembrata a tratti troppo lenta e macchinosa, a differenza della velocità del giro palla tiberino. E’ solo una sensazione, perché il gol ospite scuote i padroni di casa, che pareggiano al 14’ con Alessandrini: il reatino si incunea nell’area di rigore romana, raccoglie un lancio dalle retrovie e insacca il pallone in rete, con la giusta freddezza e voglia di vincere la gara. Il “Gudini” si accende e trascina i 22 in campo sulle ali delle emozioni e della grinta. Numerosi, infatti, diventano i contatti tra i giocatori, che ora non vogliono perdere neanche un pallone. Al 30’, attimi di paura per Regnoli: il centrocampista ospite, durante un duello areo con Cann, viene fortuitamente colpito alla nuca dal centrale. Trascorrono pochi minuti ma, dopo il pronto intervento dei sanitari, il ragazzo si riprende e continua a giocare. Al 43’ arriva l’episodio in favore di Babadook: su un pallone vagante in area di rigore, De Giorgi viene atterrato da dietro e, perciò, il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va proprio De Giorgi che, con una calma olimpica, spiazza Oliva e porta i gialloneri sul 2-1. Termina così la gara, con i reatini che festeggiano il titolo, dopo una gara intensa ed emozionante. Sul finale, diverbio tra un tifoso reatino ed un giocatore ospite. Il tutto, però, è stato prontamente sedato dall’intervento di giocatori e staff di entrambe le squadre. Si chiude così, perciò, il campionato 2018-19 di Prima categoria, A vincere il titolo è Bf Sport, che strappa il pass per la Promozione. Ampie chances di entrare in Promozione anche per Montesacro, che aspetterà l’esito del ripescaggio.



I COMMENTI

Antonello Cacchiarello (Vice-Allenatore Bf Sport, oggi Allenatore): «Oggi abbiamo portato a termine quello che abbiamo iniziato a settembre. E’ stato un progetto lungo, che ci ha accompagnato per 7-8 mesi. Non abbiamo mai mollato. I nostri avversari di oggi sono una squadra che si è fatta valere per tutto l’arco del campionato, cos’ come Amatrice. Nel rispetto massimo di Montesacro ed Amatrice, abbiamo giocato partita dopo partita, allenandoci sempre con la massima voglia, determinazione e sempre convinti delle nostre forze. Per la gara di oggi, posso dire che è stata una bellissima partita, a mio avviso tra le due squadre più complete del campionato, complete a livello di organico e di organizzazione. Come all’andata, abbiamo giocato tranquilli, sapendo i loro limiti. Siamo stati bravi e fortunati. Abbiamo avuto diverse occasioni, contro comunque una squadra ben organizzata e molto strutturata. Il rigore che ci ha permesso il 2-1 era netto ed ineccepibile. Il Montesacro ha meritato il secondo posto ma avrebbe meritato anche il primo posto senza la nostra vittoria oggi in questo scontro diretto. Nel finale, abbiamo saputo che un giocatore avversario è stato offeso da un nostro tifoso. Queste cose, purtroppo, succedono dalla Terza categoria fino in Serie A. Mi sono subito scusato con il giocatore, con il capitano e con l’allenatore avversario, chiedendo pubblicamente scusa anche qui. Noi siamo responsabili di ciò che accade in campo. Si vede che questo nostro tifoso, colto dall’euforia, abbia esagerato. Sono cose che possono, purtroppo, capitare. Ora godiamoci la vittoria!».



Luca Gatto (Allenatore Futbol Montesacro): «Gara decisa dagli episodi. Non era una finale, era l’ultima giornata di campionato, giocata come se fosse una finale. Complimenti a chi ha vinto. Siamo rammaricati ma allo stesso tempo orgogliosi di essere arrivati a pochi minuti dalla fine alla vittoria del campionato. Abbiamo pensato a vincere dall’inizio della stagione. Si è subito creata la giusta malgama per poter arrivare a questo punto e giocarci il titolo. Noi non siamo abituati a giocarci le vittorie dei campionati, perciò a mio avviso abbiamo comunque fatto un’impresa. Peccato per l’ultima occasione non sfruttata, magari poteva ora farci parlare di un’altra partita. Siamo già lavorando da qualche mese in vista della prossima stagione e siamo convinti di poter ricreare un ambiente competitivo ma con alti valori umani, che questa squadra ha sopra le altre che ho allenato».



IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Cardini, Grillo, Grifoni, Cann, Alessandrini, De Giorgi, Panitti, Cavallari, Antonacci, Tolomei. A disposizione: Cresta, Desideri, Ide, Pennazza, Petrongari, Salustri, Vittori. All. Antonello Cacchiarello

Futbol Montesacro: Oliva, Zaza, Corrias, Di Clemente, Ruggiero, Sterpetti, Scriva, Regnoli, Carota, Salvadore, Del Genio. A disposizione: Pomponio, Parisi, Sabatino, Ungari, Conte, Ottaviani, Soldano, Anfuso, Dipresa. All. Luca Gatto.

Arbitro: Ventrelli di Ciampino

Reti: Alessandrini (14’ st.) De Giorgi (rig. al 43’ st.)(Bf), Del Genio (7’ st.)(FM).

Note: ammoniti: Grifoni, De Giorgi, Cavallari (Bf), Scriva, Carota (FM); angoli: 3-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA