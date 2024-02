Poste italiane, nuovo assetto organizzativo per il centro recapito di Rieti Centro

RIETI - Poste Italiane comunica che a partire da oggi, lunedì 19 febbraio, le attività di recapito precedentemente gestite dal Presidio di Distribuzione di Petrella Salto confluiranno presso il Centro Logistico di Rieti.

Con la nuova organizzazione la corrispondenza sarà lavorata nelle primissime ore del mattino direttamente presso il Centro di Rieti in via Tancia, dotato di strutture accoglienti e strumenti che rispettano i massimi standard di sicurezza. Si tratta dunque di una ottimizzazione del processo lavorativo che riduce notevolmente i tempi di selezione e preparazione della corrispondenza, consentendo così ai portalettere di anticipare il servizio di recapito sui territori precedentemente gestiti dal Presidio di Petrella Salto.

La nuova organizzazione del Centro di via Tancia, pertanto, da oggi gestirà complessivamente 64 comuni con una competenza diretta anche sui territori di Petrella Salto, Borgorose, Concerviano, Pescorocchiano, Marcetelli, Fiamignano e Varco Sabino.

Con l’accorpamento dei processi lavorativi il numero del personale è rimasto invariato con circa 100 portalettere che ogni anno percorrono oltre 520.000 chilometri.

L’organico complessivo del Centro di via Tancia comprende anche ulteriori 30 dipendenti, tra addetti alla produzione e personale di staff.

A disposizione del personale oltre 115 tra autoveicoli e motoveicoli, con i quali quotidianamente vengono raggiunti circa 90mila famiglie e 13mila piccole e medie imprese distribuite negli oltre 46mila numeri civici.

Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali possono gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti. Infatti, il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.