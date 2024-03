Foligno, inaugurato il Mercato Europeo. Fino a domenica 80 espositori in centro

FOLIGNO - E’ stato inaugurato giovedì il Mercato Europeo, a Foligno, che presenta 80 espositori provenienti dall’Italia e da tanti paesi europei e non, per la quinta edizione della manifestazione in programma fino a domenica 17 nel centro storico (piazza della Repubblica, Largo Carducci, via Umberto I, piazza Matteotti). La manifestazione, dalle 10 alle 24, è promossa da Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), Confcommercio e patrocinata dal Comune di Foligno. Tra gli operatori circa il quaranta per cento interessa il comparto alimentare, un altro 40 per cento no e il restante venti per cento riguarda la somministrazione di bevande. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Stefano Zuccarini, il vicesindaco Riccardo Meloni, gli assessori Michela Giuliani, Marco Cesaro, Decio Barili, i consiglieri Daniela Flagello, Paolo Galli, il presidente della Confcommercio, Aldo Amoni.

