Martedì 16 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Un’aggressione con calci e pugni in seguito al danneggiamento di un’auto e, qualche ora più tardi, una tentata aggressione tra giovani, con lanci di bottiglie. Un sabato notte ad alta tensione nel centro storico di Rieti, tra largo Alfani e via Pennina, con l’intervento di carabinieri e polizia, che ora indagano sui fatti accaduti. Al momento, non risulta alcun fermato o denunciato, in quanto i giovani, prima dell’arrivo delle pattuglie, sono riusciti a disperdersi. Non ci sarebbe un collegamento tra i due episodi, uno avvenuto verso le 2 del mattino, l’altro intorno alle 4. Nel primo caso, due giovani sono stati trovati feriti, con traumi ed escoriazioni, e trasportati in ambulanza al de Lellis. Nel secondo episodio, un piccolo gruppo di stranieri ha lanciato bottiglie, minacciando dei coetanei con tirapugni artigianali realizzati con filo di ferro intrecciato tra le dita.

La vicenda. Il primo fatto - secondo una ricostruzione sommaria - si è verificato per futili motivi legati al presunto danneggiamento di un’auto. Poco dopo il diverbio tra il proprietario del veicolo e il presunto responsabile (insieme a un amico), si è creata una nuova occasione di contatto. Uno dei contendenti ha avuto il supporto di un gruppo di giovani. A questo punto, è scattata una aggressione con calci e pugni. Un giovane è stato scaraventato a terra e, una volta al suolo, picchiato dagli altri ragazzi. Stessa sorte per l’amico, sopraffatto dalla forza numerica del gruppo. Più persone hanno allertato subito le forze dell’ordine che, nonostante la tempestività nel raggiungere il centro storico, hanno soltanto rinvenuto a terra i due giovani feriti. Sull’aggressione notturna stanno ora indagando i carabinieri del comando provinciale di Rieti che, ufficialmente, hanno comunicato «di trovarsi in una fase investigativa, in attesa di riscontri probatori per l’esatta individuazione dei responsabili e dei motivi di quanto accaduto». Le indagini sono ora focalizzate all’ascolto di giovani che erano presenti al momento dell’aggressione e che sono stati testimoni dei fatti, ma anche all’acquisizione di eventuali filmati di telecamere di videosorveglianza in zona, che potrebbero aver ripreso la sequenza della zuffa.

La dinamica. Alcune ore più tardi, sono invece intervenute pattuglie della Squadra volante in via Pennina, in merito a fatti che, fortunatamente, non sono degenerati e non sono andati oltre a pericolosi lanci di bottiglie e minacce, mostrando tirapugni fai-da-te da alcuni giovani stranieri nei confronti di altri. Tensione alta, ma poi l’intervento della Squadra volante ha disperso il gruppo.

Il precedente. Ennesimo sabato notte di violenza, dopo i fatti avvenuti venerdì in un bar a Torano di Borgorose, con una colluttazione e il ferimento al braccio di un 32enne con un’arma da taglio e una zuffa tra un gruppo di giovani di Poggio Bustone avvenuta nelle vicinanze del paese. Episodi anche questi al vaglio dei carabinieri. Per l’aggressione di sabato notte a Rieti sono attesi sviluppi a breve termine.