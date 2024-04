Aggredisce e palpeggia una ragazza minorenne mentre gira un video, 25enne arrestato dai carabinieri

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata su minore. Secondo la ricostruzione una ragazzina ha chiamato il 112 raccontando di essere stata aggredita, in piazzale dei Bonificatori nel pieno centro di Latina, mentre stava girando dei video per la propria pagina social.

Un ragazzo l'ha aggredita alle spalle palpeggiandola e infilando la mano nei pantaloni. Alle resistenze della vittima, che tentava di allontanarsi, l’uomo la afferrava per il braccio tirandola a sé, infilandole una mano sotto la maglietta nel tentativo di palpeggiarla nuovamente, rivolgendole apprezzamenti volgari.

Solo le urla della vittima, che hanno fatto avvicinare altri giovani presenti in zona, hanno fatto desistere dalle sue intenzioni l’uomo che è fuggito a piedi. Le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare l’autore del reato nei cui confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita oggi dai carabinieri.